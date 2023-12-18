Попередження Кличку. Мережа пригадала подію, яка сталась на Деміївці у 2019 році (фото)
Влада ігнорувала роками техногенну аварію, яка врешті тепер зупинила частину столичного метро?
У Києві над тунелем станції метро Деміївська, закритою через терміновий ремонт, почав провалюватися асфальт разом з торговими павільйонами Деміївського ринку. Однак перші «дзвіночки» майбутньої великої проблеми були ще у 2019 році, коли на проїжджій частині стався обвал дороги на Деміївській площі та мікроавтобус провалився під землю під час руху.
1 квітня 2019 року в районі Деміївської площі мікроавтобус Volkswagen частково провалився в глибоку яму посеред дороги. Повідомляється, що водій не перевищував швидкість і авто не було перевантажене.
В соцмережах вказали, що столична влада тоді це «попередження» проігнорувала. Мер Києва Віталій Кличко вирішив просто закопати провал, який раптово з’явився посеред дороги.
Відео надзвичайної події в районі Деміївської площі у 2019 році:
Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.
З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.
Коментарі — 0