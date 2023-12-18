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Попередження Кличку. Мережа пригадала подію, яка сталась на Деміївці у 2019 році (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Попередження Кличку. Мережа пригадала подію, яка сталась на Деміївці у 2019 році (фото)
Мікроавтобус у 2019 році провалився під асфальт просто під час руху
фото з відкритих джерел

Влада ігнорувала роками техногенну аварію, яка врешті тепер зупинила частину столичного метро?

У Києві над тунелем станції метро Деміївська, закритою через терміновий ремонт, почав провалюватися асфальт разом з торговими павільйонами Деміївського ринку. Однак перші «дзвіночки» майбутньої великої проблеми були ще у 2019 році, коли на проїжджій частині стався обвал дороги на Деміївській площі та мікроавтобус провалився під землю під час руху.

1 квітня 2019 року в районі Деміївської площі мікроавтобус Volkswagen частково провалився в глибоку яму посеред дороги. Повідомляється, що водій не перевищував швидкість і авто не було перевантажене.

5 фото
На весь екран

В соцмережах вказали, що столична влада тоді це «попередження» проігнорувала. Мер Києва Віталій Кличко вирішив просто закопати провал, який раптово з’явився посеред дороги.

Попередження Кличку. Мережа пригадала подію, яка сталась на Деміївці у 2019 році (фото) фото 1

Відео надзвичайної події в районі Деміївської площі у 2019 році:

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

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Теги: Київ метро дороги водій ремонт влада

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