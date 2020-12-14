Обвинуваченого у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова госпіталізували з Covid-19

Підозрюваний поліцейський відмовляється від участі у судовому засіданні через відеозв'язок

Судове засідання у справі вбивства п’ятирічного Кирила Тлявова відклали. Одного з обвинувачених поліцейських Івана Приходька госпіталізували з Covid-19 за тиждень до закінчення терміну запобіжного заходу.

Про це адвокат Приходька Віктор Чевгуз сказав у коментарі Lb.ua.

«По-моєму, 9 грудня його поклали в Переяслав-Хмельницьку лікарню», – розповів він виданню.

Судове засідання мало відбутися 11 грудня у Переяславі-Хмельницькому.

За словами Чевгуза, засідання не може відбутися без обвинуваченого, а згоди на відеозв'язок із судом Іван Приходько не давав.

Інформацію про те, що обвинувачений відмовляється від участі у судовому засіданні через відеозв'язок, підтвердила і бабуся хлопчика Олександра Тлявова.

«Прокурор каже, що відеозв'язок можна налагодити з будь-якої точки України, але закон гласить – тільки з його згоди. А він (Приходько – ред.) не хоче», – сказала вона.

Адвокат нагадав, що запобіжний захід у Івана Приходька спливає у середу, 16 грудня.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року, одному з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова – неповнолітньому сину Володимира Петровця – суд пом’якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов’язання. Інших трьох підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова залишили під вартою.