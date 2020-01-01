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    Вбивство хлопчика в Переяславі: одному з підозрюваних суд пом'якшив запобіжний захід

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    <span>П</span><span lang="RU">'ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови 31 травня в Переяславі</span> - Вбивство хлопчика в Переяславі: одному з підозрюваних суд пом'якшив запобіжний захід
    П'ятирічний Кирило Тлявов дістав вогнепальне поранення голови 31 травня в Переяславі

    Інших трьох підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова залишили під вартою

    Одному з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова - неповнолітньому сину Володимира Петровця - суд пом'якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на адвоката підозрюваного Івана Приходька Віктора Чевгуза.

    У повідомленні сказано, що Переяславський райсуд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у вбивстві Тлявова - поліцейським Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та цивільному Дмитру Кривошею.

    За словами адвоката, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у розмірі понад 280 тис. грн.

    Як повідомлялось, 31 травня у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди. В результаті стрілянини загинув 5-річний Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку. Дитину госпіталізували. 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

    Патрульним оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Пізніше ДБР оголосило про підозру третій особі.

    За даними слідства, цей чоловік перебував разом із вже раніше затриманими двома правоохоронцями і також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайдено.

    Потім прокуратура повідомила про підозру 16-річному неповнолітньому, який став ще одним фігурантом справи.

    23 грудня ДБР направило справу до суду. Того дня директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Всі четверо – в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

    Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.

    Детальніше читайте у статті:
    прокуратура суд вбивство чоловік Роман Труба
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