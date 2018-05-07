Одній з учасниць нападу на «кіборга» повідомлено про підозру (фото)

Готується клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу

У понеділок, 7 травня, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК



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25-річна жінка, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО

Готується клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу

У понеділок, 7 травня, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 25-річній жінці, яка у групі з іншими зловмисниками вчинила напад на учасника АТО у Києві на Подолі 2 травня. Співробітники служби безпеки затримали її у Харкові. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

На даний час готується клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної групи.

Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу.

Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.