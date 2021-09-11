Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)

На фестивалі можна придбати вироби народних майстрів

Вхід на фестиваль «Senka» вільний

Придбати роботи сучасних українських митців, модний одяг та прикраси від київських дизайнерів і ювелірів, купити вінілові платівки. Усе це можна зробити на фестивалі «Senka», котрий 11 вересня розгорнув роботу у столичному сквері на Бульварно-Кудрявській вулиці.

В унікальному творчому просторі можна також відвідати мистецькі майстер-класи, послухати тематичні лекції, зробити яскраві світлини біля фотозон.

Назву фестиваль отримав від славетного Сінного ринку, який колись був на Бульварно-Кудрявській вулиці. Незабутній колорит базару надихнув організаторів на створення вінтажного фестивалю.

Цьогоріч засновники арт-заходу підтримають проактивні рухи та київські спільноти, що стоять на варті історичної спадщини Києва.

«Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства і юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки, київські спільноти, зв'язок поколінь і наше спільне майбутнє, а також влаштувати майданчик для творчості, спілкування й дивовижних знахідок!», – кажуть організатори фестивалю.

Вхід на фестиваль вільний.

Перший фестиваль «Senka» пройшов 7 вересня 2019 року. Він мав на меті нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку та привернути увагу до збереження культурної спадщини Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводила тут богослужіння.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді.

Раніше у міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі святого Миколая після пожежі у 75 млн грн. Крім того, Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі.