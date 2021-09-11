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    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)

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    На фестивалі можна придбати вироби народних майстрів - Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    На фестивалі можна придбати вироби народних майстрів
    Фото: glavcom.ua

    Вхід на фестиваль «Senka» вільний

    Придбати роботи сучасних українських митців, модний одяг та прикраси від київських дизайнерів і ювелірів, купити вінілові платівки. Усе це можна зробити на фестивалі «Senka», котрий 11 вересня розгорнув роботу у столичному сквері на Бульварно-Кудрявській вулиці.

    В унікальному творчому просторі можна також відвідати мистецькі майстер-класи, послухати тематичні лекції, зробити яскраві світлини біля фотозон.

    Назву фестиваль отримав від славетного Сінного ринку, який колись був на Бульварно-Кудрявській вулиці. Незабутній колорит базару надихнув організаторів на створення вінтажного фестивалю.

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    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)
    Фото: glavcom.ua

    Цьогоріч засновники арт-заходу підтримають проактивні рухи та київські спільноти, що стоять на варті історичної спадщини Києва.

    «Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства і юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки, київські спільноти, зв'язок поколінь і наше спільне майбутнє, а також влаштувати майданчик для творчості, спілкування й дивовижних знахідок!», – кажуть організатори фестивалю.

    Вхід на фестиваль вільний.

    Перший фестиваль «Senka» пройшов 7 вересня 2019 року. Він мав на меті нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку та привернути увагу до збереження культурної спадщини Києва.

    Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

    Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким.

    Будівлю ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводила тут богослужіння.

    Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді.

    Раніше у міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі святого Миколая після пожежі у 75 млн грн. Крім того, Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі.

    Читайте також: Пожежа в костелі Святого Миколая – результат дикої халатності держави

    Теги: пожежа Київ Володимир Зеленський фестиваль президент будинок
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    Одяг, прикраси та платівки – у Києві триває вінтажний фестиваль (фото)