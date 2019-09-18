Офіс президента запросив на патріотичну фотовиставку учнів найдорожчої школи країни



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Захід ініціював заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк

Для учнів двох київських шкіл влаштували екскурсію фотовиставкою «Сильні духом. Мами», що працює в Офісі президента.

Вона присвячена матерям зі всієї України, які після загибелі синів на Донбасі знайшли сили жити далі, мають активну громадянську позицію та стали підтримкою й прикладом для інших.

Захід ініціював заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк. «Коли ми починали цю виставку, ми одразу сказали: необхідно, щоб її бачили не лише працівники Офісу, а й, зокрема, школярі. Це – цікаві та зворушливі історії. Їх неможливо спокійно слухати. Я радий, що ви до нас завітали», – сказав Юрій Костюк.

Ініціатором виставки є Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви.

У повідомленні йдеться, що екскурсію для учнів спеціалізованої школи № 49 з поглибленим вивченням французької мови та Новопечерської школи м. Києва проводили самі матері полеглих воїнів.

Слід зазначити, що Новопечерська школа столиці – найдорожчий середній навчальний заклад України. Як повідомляв Главком раніше, рік навчання у цій школі коштує близько $ 10 850 і $ 12 850 для молодших класів. Якщо у школі навчаються двоє дітей, то батьки отримують знижку до 5%. Як відомо, син президента 6-річний Кирил Зеленський цього року пішов у перший клас цієї школи.