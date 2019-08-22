Оголошено підозру чоловікам, які відкрили стрілянину в центрі Києва



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Поліція опитала свідків конфлікту Фото: Нацполіція

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу двом зловмисникам, які поранили чоловіка, що заступився за підлітків

Київською місцевою прокуратурою №6 повідомлено про підозру двом чоловікам, затриманим за фактом вогнепального поранення жителя столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що ввечері 19 серпня по вул. Івана Мазепи відбулася словесна перепалка між підозрюваними та групою підлітків. Помітивши це, потерпілий вступився за юнаків, за що у відповідь один з підозрюваних вистрелив йому в руку.

Після цього зловмисники втекли з місця події на автомобілі Suzuki.

В ході проведення плану «Перехоплення» правоохоронцям вдалося затримати вказаний автомобіль та трьох чоловіків, які в ньому знаходились. Ними виявились жителі столиці 1978-го, 1996-го, та 1998-го років народження.

При огляді місця вчинення злочину правоохоронці виявили пістолет з патронами та дві бити.

На даний час двом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинення зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Слідчі дії тривають.