Оголошено підозру пенсіонерці, яка з вікна квартири стріляла у дівчину



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Фото: прокуратура Києва Гвинтівка, з якої старенька стріляла в дівчину

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці

Слідчими поліції Києва повідомлено про підозру 61-річній киянці, яка з травматичної зброї поранила 20-річну дівчину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«11 вересня 2018 року, перебуваючи у власній квартирі на вул. Велика Васильківська у Голосіївському районі столиці, 61-річна киянка з вікна своєї квартири із пневматичної гвинтівки вистрілила у 20-річну дівчину, яка зі своїм знайомим відпочивала на лавці у дворі будинку. В результаті протиправних дій потерпіла отримала поранення правого плеча та була госпіталізована до лікарні», - нагадали у прокуратурі.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на 2 місяці.

За вчинене жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 11 вересня молода пара сиділа на лавці у дворі 52-го будинку на Великій Васильківській, як раптом вони почули різкий хлопок. Через мить з'ясувалося, що у 20-річної дівчини поранена рука. На місце негайно викликали медиків і патрульних. Лікарі на місці надали першу допомогу постраждалій.