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    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди

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    Під час обшуків виявлено&nbsp;понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби - Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Під час обшуків виявлено понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби
    Фото: Прокуратура Києва

    Ділки розповсюджували через інтернет заборонені в обігу сильнодіючі ліки

    Слідчими столичної поліції оголошено підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи 3 особам, які виготовляли та здійснювали масовий продаж через Інтернет заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Як повідомлялося, злочинне угрупування виявили завдяки спільним зусиллям місцевої прокуратури, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

    З метою отримання нелегального прибутку, організатори злочинної групи упродовж 2017-2018 років на території міста Києва та Київської області за допомогою спеціального обладнання виготовляли та в подальшому через спеціально створену сторінку в соціальній мережі Facebook розповсюджували виготовлену продукцію. Вказана речовина у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби метандієнон та нандролон, які відносяться до групи анаболічних стероїдів.

    Надалі в межах кримінального провадження правоохоронці провели ще 7 обшуків, у ході яких вилучили станок та матрицю для нанесення маркування на виготовлену продукцію, понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.

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    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди
    Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди

    За результатом розслідування дії двох організаторів злочинної групи та виконавця кваліфіковані за ч.4 ст.321 КК України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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