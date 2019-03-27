Оголошено підозру учасникам угруповання, які через соцмережу збували стероїди



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Під час обшуків виявлено понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби Фото: Прокуратура Києва

Ділки розповсюджували через інтернет заборонені в обігу сильнодіючі ліки

Слідчими столичної поліції оголошено підозру у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи 3 особам, які виготовляли та здійснювали масовий продаж через Інтернет заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, злочинне угрупування виявили завдяки спільним зусиллям місцевої прокуратури, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

З метою отримання нелегального прибутку, організатори злочинної групи упродовж 2017-2018 років на території міста Києва та Київської області за допомогою спеціального обладнання виготовляли та в подальшому через спеціально створену сторінку в соціальній мережі Facebook розповсюджували виготовлену продукцію. Вказана речовина у своєму складі містила сильнодіючі лікарські засоби метандієнон та нандролон, які відносяться до групи анаболічних стероїдів.

Надалі в межах кримінального провадження правоохоронці провели ще 7 обшуків, у ході яких вилучили станок та матрицю для нанесення маркування на виготовлену продукцію, понад 95 тисяч порожніх флаконів, 90 флаконів з рідинами, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.

За результатом розслідування дії двох організаторів злочинної групи та виконавця кваліфіковані за ч.4 ст.321 КК України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.