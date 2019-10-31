Оголошено підозру жінці, яка викинула немовля з сьомого поверху



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Тіло немовляти виявила перехожа біля будинку Фото: Нацполіція

Питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу вирішуватиметься після завершення її лікування в медичному закладі

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури 20-річній жінці, яка з вікна сьомого поверху будинку викинула новонароджену дитину, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 КК України, тобто в умисному вбивстві матір’ю своєї новонародженої дитини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«Остання, 28 жовтня поточного року в своїй квартирі, відчувши, що у неї розпочинаються пологи, замість звернення до медиків, вирішила приховати цей факт від рідних. Зайшовши до ванної кімнати, без відповідної допомоги народила там живу, життєздатну, доношену дівчинку. Після цього винесла дитину на балкон та викинула її з вікна сьомого поверху. Внаслідок отриманих травм дитина померла», - розповіли в прокуратурі.

Наступного дня зловмисницю було затримано працівниками поліції.

На даний час досудове розслідування триває. Питання про обрання щодо підозрюваної запобіжного заходу вирішуватиметься після завершення її лікування в медичному закладі.

За вчинений злочин жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомлялося, у Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.