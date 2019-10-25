Суд відправив під домашній арешт викрадачку дитини в Коцюбинському



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Правоохоронці повернули хлопчика матері Фото: Поліція Київської області

26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО

Ірпінський міський суд у п’ятницю обрав запобіжний захід жінці, яка 23 жовтня у селищі Коцюбинське під Києвом викрала тримісячну дитину.

Запобіжний захід передбачає домашній арешт з 20:00, а також носіння електронного браслета до 23 грудня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення про викрадення хлопчика. Одинока мати напередодні познайомилася із нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Не вбачаючи небезпеки, жінка дала потримати дитину зловмисниці, яка раптово схопила хлопчика і втекла на легковику сріблястого кольору.

На Київщині було введено план «Перехоплення», орієнтування на легковик передали патрулям Києва та області.

Невдовзі автівку знайшли, водій дав покази слідчим.

Жінку, яка викрала у смт Коцюбинське немовля, знайшли та затримали у Софіїйській Борщагівці в ході оперативно-розшукових дій.

За даними поліції, 26-річна зловмисниця - уродженка Бердичева з освітою вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Жінка була вагітна від співмешканця, однак в неї сталося раптове переривання вагітності. Про це вона не повідомляла чоловікові та продовжувала імітувати майбутнє материнство.

Три місяці жінка мешкала у хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку. В цей момент зловмисниця долучилася до волонтерських спільнот, які пропонують допомогу молодим батькам. Під цим приводом і познайомилася з потерпілою матір’ю.

Джерело: УНН