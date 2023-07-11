Оглушливі сповіщення про тривогу. Київська влада відхрестилася, у ДСНС прокоментували

Київська адміністрація наголосила, що не вона надсилає киянам гучні сповіщення про тривогу

Мешканці сирени налякалися гучного звуку, який лунає з телефону після оголошення повітряної тривоги

Кияни отримали на смартфони повідомлення про оголошення повітряної тривоги в столиці із гучним сповіщенням. Голосний звук сирени вже не вперше налякав та обурив киян. Сповіщення прийшло від Київської міської державної адміністрації, проте згодом КМДА відхрестилася від цього – виявляється, що голосні сповіщення відправляє державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення. Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок Київ Цифровий та офіційний Telegram-канал КМДА», – наголосили в КМДА.

Сповіщення налякало киян скріншот

Згодом відреагувала й ДСНС. Служба наголошує, що інформація про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру має надсилатися на мобільні телефони громадян.

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«На цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони в своїх регіонах, оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій», – наголошують надзвичайники.

Проте кияни критикують таке рішення українських служб, тому що сповіщення супроводжується гучним звуком, який не так просто виключити з першого разу..

Реакція киян на голосні сповіщення від КМДА скріншот

Нагадаємо, раніше кияни перелякалися сповіщення від КМВА. 7 липня Київська міська військова адміністрація несподівано надіслала повідомлення на смартфони про оголошення повітряної тривоги в столиці, яке супроводжувалося гучним звуком сирени. Як зазначають користувачі соцмереж, повідомлення від КМВА було для них настільки несподіваним, що багато з них подумали, що на Україну насувається не повітряна тривога, а «ядерна небезпека».