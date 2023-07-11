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Оглушливі сповіщення про тривогу. Київська влада відхрестилася, у ДСНС прокоментували

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Оглушливі сповіщення про тривогу. Київська влада відхрестилася, у ДСНС прокоментували
Київська адміністрація наголосила, що не вона надсилає киянам гучні сповіщення про тривогу
фото з відкритих джерел

Мешканці сирени налякалися гучного звуку, який лунає з телефону після оголошення повітряної тривоги

Кияни отримали на смартфони повідомлення про оголошення повітряної тривоги в столиці із гучним сповіщенням. Голосний звук сирени вже не вперше налякав та обурив киян. Сповіщення прийшло від Київської міської державної адміністрації, проте згодом КМДА відхрестилася від цього – виявляється, що голосні сповіщення відправляє державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення. Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок Київ Цифровий та офіційний Telegram-канал КМДА», – наголосили в КМДА.

Сповіщення налякало киян
Сповіщення налякало киян
скріншот

Згодом відреагувала й ДСНС. Служба наголошує, що інформація про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру має надсилатися на мобільні телефони громадян.

«На цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони в своїх регіонах, оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій», – наголошують надзвичайники.

Проте кияни критикують таке рішення українських служб, тому що сповіщення супроводжується гучним звуком, який не так просто виключити з першого разу..

Реакція киян на голосні сповіщення від КМДА
Реакція киян на голосні сповіщення від КМДА
скріншот

Нагадаємо, раніше кияни перелякалися сповіщення від КМВА. 7 липня Київська міська військова адміністрація несподівано надіслала повідомлення на смартфони про оголошення повітряної тривоги в столиці, яке супроводжувалося гучним звуком сирени. Як зазначають користувачі соцмереж, повідомлення від КМВА було для них настільки несподіваним, що багато з них подумали, що на Україну насувається не повітряна тривога, а «ядерна небезпека».

Теги: Київ кияни тривога

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