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Кандидат у президенти США несподівано відвідав Київ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кандидат у президенти США несподівано відвідав Київ
Майк Пенс спілкується з мешканцями Київщини, 29 червня 2023 року
фото: nbcnews

Під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським

29 червня колишній віцепрезидент і чинний кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до Києва. Про це Пенс повідомив у соціальних мережах.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

«Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників», – заявив Пенс.

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

Майк Пенс в Мощуні, Київська область
Майк Пенс в Мощуні, Київська область
фото: nbcnews

«Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам», – додав Пенс.

Нагадаємо, що колишній віцепрезидент Сполучених Штатів за каденції Дональда Трампа Майк Пенс балотуватиметься на президентських виборах у листопаді 2024 року. 63-річний Майк Пенс раніше був лідером республіканців у Палаті представників США й обирався губернатором штату Індіана. Його називають однією з потенційних альтернатив Трампу.

Наразі колишній президент США суттєво випереджає в опитуваннях інших членів Республіканської партії, які оголосили або можуть оголосити про наміри змагатись за найвищу посаду: рейтинг Трампа становить 53%, тоді як Пенса – лише 4%.

Теги: Київ Майк Пенс

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