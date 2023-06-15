Масштабна повітряна тривога тривала більше години
Станом на 16:49 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях
У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія Міг-31К.
Станом на 16:49 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.
Карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
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