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Масштабна повітряна тривога тривала більше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
У небо піднімався Міг-31К, носій «Кинджалів»
фото: glavcom.ua

Станом на 16:49 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія Міг-31К.

Станом на 16:49 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала більше години фото 1

Нагадаємо, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень. 

Теги: війна ракета тривога

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