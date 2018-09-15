ЗМІ: охорона не пускала людей до чоловіка, що впав у супермаркеті. Він помер



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Скріншот Google Maps Супермаркет, де стався інцидент

Інцидент стався у місті Вишневе

Охорона супермаркету у місті Вишневому під Києвом не пускала людей до чоловіка, який впав додолу. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

«У магазині лежить людина без ознак життя. Охорона не пропускає надати допомогу. Швидкої немає, поліції теж», - йдеться у повідомленні.

За даними пабліку, інцидент стався у місті Вишневе у магазині «Фора» за адресою вул. Першотравнева, 7. Оприлюднено також фото чоловіка. На ньому видно, як під голову постраждалому щось підклали.

Пізніше паблік повідомив, що чоловік, який впав, помер.

«19:22 констатована смерть», - уточнили там.

Нагадаємо, у Кременчуці на Полтавщині стався вибух балону в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік.