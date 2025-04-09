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Скандал у Києві: охоронці не пустили водійку до власного двору без плати за паркування (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал у Києві: охоронці не пустили водійку до власного двору без плати за паркування (відео)
Водійка не змогла заїхати до свого двору через встановлений шлагбаум
скриншот відео

На Антоновича, 13 у Києві з'явилася платна парковка, яка перекрила в'їзд до двору

На вулиці Антоновича у Києві відбулося рейдерське захоплення прибудинкової території, яке у документах зазначається як «благоустрій двору». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Повідомляється, що у дворі будинку за адресою вулиця Антоновича 13 з'явилася платна парковка. Тепер охоронці не пускають у двір автівки жителів будинку, змушуючи їх платити за парковку.

Також повідомляється, що у будинку перекрито пожежний вихід з підʼїзду 

Жінка на відео намагалася заїхати у двір, але охоронець їй сказав, що проїзд у двір дозволяється лише після оплати паркування.

Охоронець парковки, заявив, що міста у дворі викуплені власниками авто
Охоронець парковки, заявив, що міста у дворі викуплені власниками авто
скриншот відео

Водійка обурилася тим, що її не пустили до власного двору і викликала поліцію.   

Правоохоронці прибули на виклик водійки і почали з'ясовувати, хто дозволив перекрити в'їзд до двору
Правоохоронці прибули на виклик водійки і почали з'ясовувати, хто дозволив перекрити в'їзд до двору
скриншот

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування, до цього процесу також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК. Це сталося після скандалу, який стався у столиці через те, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, у який влучили уламки дрона, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.

Теги: Київ рейдерство парковка

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