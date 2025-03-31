У столичних супермаркетах відчутно подорожчали банани (фото)

Середня ціна на банани в Україні – 78,90 грн за кіло

У столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани. Найдешевше купити банани можна у супермаркетах «Фора» – за кілограм солодких плодів просять 70,80 грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Банани у Форі» коштують 70,80 грн за кіло фото: glavcom.ua

Трохи дорожче, 71,90 грн, обійдеться кіло бананів у супермаркетах «Варус».

У супермаркетах «Варус» банани коштують 71,90 за кілограм фото: glavcom.ua

У мережі магазинів «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм.

У супермаркетах «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що зростання ціни на банани відбувається на фоні стабільно високої протягом усієї зими ціни на яблука, найдешевші з яких зараз коштують у середньому 45,90 грн за кіло.

Найдешевші яблука у супермаркетах «Сільпо» коштують 45,90за кіло фото: glavcom.ua

На ринках столиці кілограм бананів коштує 90-110 грн за кіло. Щоправда, цінники, щоб не відлякувати покупців на ринку не виставляють.

Банани у Києві дорожчають фото: glavcom.ua

За даними сайту «Мінфін» середня ціна на банани в Україні ще вища – 78,90 грн за кіло.

Поточні ціни на банани по різних магазинах фото: дані з сайту «Мінфін»

Середня ціна на банани у лютому 2025 року, за даними «Мінфіну», становила 65,70 грн за кіло.

Середньомісячна ціна на банани у лютому 2025 року становила 65,70 грн за кіло фото: дані з сайту «Мінфін»

Нагадаємо, в українських супермаркетах знижується ціна на турецькі помідори. За прогнозами операторів ринку така тенденція зберігатиметься й надалі. У мережі «Ашан» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90 грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.