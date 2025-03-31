У столичних супермаркетах відчутно подорожчали банани (фото)
Середня ціна на банани в Україні – 78,90 грн за кіло
У столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани. Найдешевше купити банани можна у супермаркетах «Фора» – за кілограм солодких плодів просять 70,80 грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Трохи дорожче, 71,90 грн, обійдеться кіло бананів у супермаркетах «Варус».
У мережі магазинів «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм.
Варто зазначити, що зростання ціни на банани відбувається на фоні стабільно високої протягом усієї зими ціни на яблука, найдешевші з яких зараз коштують у середньому 45,90 грн за кіло.
На ринках столиці кілограм бананів коштує 90-110 грн за кіло. Щоправда, цінники, щоб не відлякувати покупців на ринку не виставляють.
За даними сайту «Мінфін» середня ціна на банани в Україні ще вища – 78,90 грн за кіло.
Середня ціна на банани у лютому 2025 року, за даними «Мінфіну», становила 65,70 грн за кіло.
Нагадаємо, в українських супермаркетах знижується ціна на турецькі помідори. За прогнозами операторів ринку така тенденція зберігатиметься й надалі. У мережі «Ашан» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90 грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.
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