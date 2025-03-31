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У столичних супермаркетах відчутно подорожчали банани (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичних супермаркетах відчутно подорожчали банани (фото)
У супермаркетах «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм
фото: glavcom.ua

Середня ціна на банани в Україні – 78,90 грн за кіло

У столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани. Найдешевше купити банани можна у супермаркетах «Фора» – за кілограм солодких плодів просять 70,80 грн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Банани у Форі» коштують 70,80 грн за кіло
Банани у Форі» коштують 70,80 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Трохи дорожче, 71,90 грн, обійдеться кіло бананів у супермаркетах «Варус».

У супермаркетах «Варус» банани коштують 71,90 за кілограм
У супермаркетах «Варус» банани коштують 71,90 за кілограм
фото: glavcom.ua

У мережі магазинів «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм. 

У супермаркетах «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм
У супермаркетах «Сільпо» банани коштують 74,90 за кілограм
фото: glavcom.ua

Варто зазначити, що зростання ціни на банани відбувається на фоні стабільно високої протягом усієї зими ціни на яблука, найдешевші з яких зараз коштують у середньому 45,90 грн за кіло. 

Найдешевші яблука у супермаркетах «Сільпо» коштують 45,90за кіло
Найдешевші яблука у супермаркетах «Сільпо» коштують 45,90за кіло
фото: glavcom.ua

На ринках столиці кілограм бананів коштує 90-110 грн за кіло. Щоправда, цінники, щоб не відлякувати покупців на ринку не виставляють.

Банани у Києві дорожчають
Банани у Києві дорожчають
фото: glavcom.ua

За даними сайту «Мінфін» середня ціна на банани в Україні ще вища – 78,90 грн за кіло. 

Поточні ціни на банани по різних магазинах
Поточні ціни на банани по різних магазинах
фото: дані з сайту «Мінфін»

Середня ціна на банани у лютому 2025 року, за даними «Мінфіну», становила 65,70 грн за кіло. 

Середньомісячна ціна на банани у лютому 2025 року становила 65,70 грн за кіло
Середньомісячна ціна на банани у лютому 2025 року становила 65,70 грн за кіло
фото: дані з сайту «Мінфін»

Нагадаємо, в українських супермаркетах знижується ціна на турецькі помідори. За прогнозами операторів ринку така тенденція зберігатиметься й надалі. У мережі «Ашан» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90  грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.

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Теги: Київ продукти ціни фрукти

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