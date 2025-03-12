Головна Київ Новини
search button user button menu button

Фатальна «прослушка». Соратниця Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фатальна «прослушка». Соратниця Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади
Депутатка Вікторія Пташник дала пораду секретарю Київради Володимиру Бондаренку, голос якого був зафіксований на «прослушці» НАБУ
фото: Київська міська рада

Земельна корупція у столиці. Голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ

Депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Пташник порадила секретарю Київради Володимиру Бондаренку, голос якого був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, піти з посади. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

«Гідним вчинком для Володимира Бондаренка було б розкаятись, піти з Київради і сприяти слідству», – дала пораду секретарю Київради депутатка.

Нагадаємо, що голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

До слова, фігурант справи про земельні махінації в Києві Денис Комарницький виїхав за кордон. За інформацією джерела видання «УП» в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» він перебував в Україні, але згодом втік за кордон. Наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Читайте також:

Теги: Денис Комарницький Володимир Бондаренко поради прослушка корупція в Україні Київрада Київ місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України напередодні переговорив з іноземними партнерами
Фото Зеленського з партнерами стало вірусним мемом
25 лютого, 13:46
QR-код дає змогу уникнути шахрайських дій та підвищує довіру до комунальних підприємств
Посвідчення з QR-кодом для комунальників: Київ тестує нову систему
19 лютого, 19:34
Пожежу ліквідовано о 13:06 на площі 300 кв. м
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на СТО (фото)
27 лютого, 14:47
Прогноз погоди на 6 березня
У Києві невелика хмарність та без опадів: погода на 6 березня
6 березня, 06:00
Кияни та гості міста охоче фотографуються з кінним патрулем
Кінний патруль повертається на вулиці Києва: реакція жителів міста
3 березня, 15:05
До кінця року заплановано встановити ще чотири захисні платформи для лелечиних гнізд
Київ облаштовує безпечні «апартаменти» для лелек (фото)
6 березня, 10:11
Інформація про кількість працівників поліції, яка задіяна для пошуку та затриманню ухилянтів у Києві, не розголошується
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
6 березня, 11:29
6 березня середній рівень забрудненості фіксувався лише на стаціонарному пункті моніторингу
У Києві погіршилася якість повітря: дані моніторингу
7 березня, 08:58
Київ орієнтується на температурні показники під час початку і завершення опалювального сезону
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
10 березня, 15:44

Новини

Погоня у Києві. Поліція затримала водія Mercedes, який неодноразово порушував ПДР
Погоня у Києві. Поліція затримала водія Mercedes, який неодноразово порушував ПДР
«Плівки Комарницького». Лідер «Слуг народу» в Київраді пояснив, що робив в офісі «смотрящого» за столицею
«Плівки Комарницького». Лідер «Слуг народу» в Київраді пояснив, що робив в офісі «смотрящого» за столицею
Фатальна «прослушка». Соратниця Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади
Фатальна «прослушка». Соратниця Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади
Метро на Виноградар: у Києві будується перший в Україні двоповерховий тунель (відео)
Метро на Виноградар: у Києві будується перший в Україні двоповерховий тунель (відео)
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату
Депутатка Київради пояснила, куди зник мурал «казкового героя» Залужного зі стіни дитячого інтернату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
29K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
16K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8572
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці

Новини

Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Сьогодні, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Сьогодні, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua