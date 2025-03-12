Фатальна «прослушка». Соратниця Порошенка у Київраді закликала найближчого соратника Кличка піти з посади

Земельна корупція у столиці. Голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ

Депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Пташник порадила секретарю Київради Володимиру Бондаренку, голос якого був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, піти з посади. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

«Гідним вчинком для Володимира Бондаренка було б розкаятись, піти з Київради і сприяти слідству», – дала пораду секретарю Київради депутатка.

Нагадаємо, що голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

До слова, фігурант справи про земельні махінації в Києві Денис Комарницький виїхав за кордон. За інформацією джерела видання «УП» в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» він перебував в Україні, але згодом втік за кордон. Наразі оголошений у розшук українськими правоохоронцями.