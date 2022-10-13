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У двох містах України прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У двох містах України прогриміли вибухи (відео)
У Миколаєві та Нікополі пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Миколаєві камери спостереження зафіксували один з прильотів

Вночі, 13 жовтня, у Миколаєві та Нікополі прозвучали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

Наразі в обох містах оголошена повітряна тривога.

У Миколаєві камери спостереження зафіксували один з прильотів. Містяни повідомляють, що запуски ворожих ракет продовжуються.

Також потужні вибухи чули і жителі Нікополя. 

Наразі офіційних підтверджень щодо вибухів немає. Інформація про руйнування та постраждалих також не надходило.

Як повідомлялося, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами. Внаслідок нічної атаки росіян на Нікополь Дніпропетровської області, шестирічна дівчинка залишилася без ніг, а її маму тяжко поранено. 

Також 12 жовтня російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 12 отримали поранення

Додамо, російські загарбники 12 жовтня 324 рази обстріляли Оріхів у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого поранено 9 цивільних осіб.

 

Теги: вибух обстріл тривога росіяни окупанти

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