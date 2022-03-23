Столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора

Міська влада наполегливо просить киян і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби

У Києві щодня діятиме комендантська година з 20:00 й закінчуватиметься зранку о 7:00. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram-каналі.

«Нагадуємо, що громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати вдень із 08:00 до 19:00», – йдеться у повідомленні.

Які правила діють під час комендантської години:

заборонене пересування містом без спецперепусток. Вийти можна лише для того, аби дійти до найближчого укриття;

усі цивільні, які порушують правила, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

«Міська влада наполегливо просить киян і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби! А у разі отримання сигналу про повітряну тривогу – одразу йти в укриття», – додає КМДА.

Нагадаємо, на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру. До слова, у Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.