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    Столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора

    Столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора
    фото з відкритих джерел

    Міська влада наполегливо просить киян і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби

    У Києві щодня діятиме комендантська година з 20:00 й закінчуватиметься зранку о 7:00. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у Telegram-каналі.

    «Нагадуємо, що громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати вдень із 08:00 до 19:00», – йдеться у повідомленні.

    Які правила діють під час комендантської години:

    • заборонене пересування містом без спецперепусток. Вийти можна лише для того, аби дійти до найближчого укриття;
    • усі цивільні, які порушують правила, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

    «Міська влада наполегливо просить киян і вдень не пересуватися містом без нагальної потреби! А у разі отримання сигналу про повітряну тривогу – одразу йти в укриття», – додає КМДА.

    Нагадаємо, на Київщині 22 березня російські окупанти понад 20 разів обстрілювали житлові масиви та соціальну інфраструктуру. До слова, у Київській області ЗСУ взяли в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Столична влада вводить щоденну комендантську годину у Києві з восьмої вечора