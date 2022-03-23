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    У Києві прогриміли вибухи

    Вранці у столиці була оголошена повітряна тривога - У Києві прогриміли вибухи
    Вранці у столиці була оголошена повітряна тривога

    Наслідки вибухів наразі невідомі

    У середу, 23 березня, вранці в Києві пролунали вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.

    За попередніми даними, вибухи сталися на правому березі міста. Подробиці наразі невідомі.

    Близько 6:45 у столиці була оголошена повітряна тривога. Відбій тривоги було дано за годину.

    Нагадаємо, 20 березня ввечері в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

    На ранок 21 березня стало відомо, що жертвами ракетного удару по «Ретровілю» стали восьмеро осіб. Також руйнування зазнав магазин для будівництва мережі Leroy Merlin, яка продовжує вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

    Служба безпеки України затримала тіктокера, який виклав у соцмережі інформацію про дислокацію військових біля торгового центру.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві прогриміли вибухи