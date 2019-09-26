Омельченко розповів про відносини з Ткаченком: нас нічого не об’єднує і не роз’єднує



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Багаторічний очільник Києва (1999 - 2006) Олександр Омельченко

Я не вважаю, що я програв вибори народних депутатів. Я їх не виграв у представника партії «Слуга народу», президента Володимира Зеленського

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів про відносини з депутатом від «Слуги народу» і колишнім гендиректором медіахолдигу «1+1 медіа» Олександром Ткаченком.

Омельченко зазначив, що його із Ткаченком «нічого не об’єднує і не роз’єднує».

На останніх вихідних Олександр Омельченко був на спільному заході разом із Олександром Ткаченком. А він, між іншим, висловлював готовність до роботі на посаді глави КМДА після того, як президент звільнив Віталія Кличка з цієї посади. У зв’язку з цим «Главком» запитав Омельченка, чи можна його із Ткаченком вважати однією командою, попри усю критику, яку колишній очільник Києва висловив щодо законопроєкту про столицю.

«На даний час нас з ним (Олександром Ткаченком) нічого не об’єднувало і не роз’єднувало. Ми йшли на вибори до Верховної Ради у Києві зі своєю програмою, зі своєю партією. Але ж ішли не тільки ми, «Єдність». Якщо говорити про Київ, то з 13 округів 13 народних депутатів від партії «Слуга народу». Їм програли усі без винятку. І ті депутати, які були представлені в парламенті», - відповів Омельченко.

«Я не вважаю, що я програв вибори народних депутатів. Я їх не виграв у представника партії «Слуга народу», президента Володимира Зеленського», - резюмував колишній міський голова.

Як повідомлялось, Олександр Омельченко назвав найбільшу проблему для столиці. За його словами, негативів багато, але найстрашніше – корупція.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.