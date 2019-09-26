Омельченко розкритикував ідею зменшити райони у Києві до 100 тисяч мешканців



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Олександр Омельченко був мером Києва протягом семи років

Це підміна поняття демократичних принципів побудови самоврядування, - Олександр Омельченко

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розкритикував ідею зменшити райони у Києві до 100 тисяч мешканців. «Це підміна поняття демократичних принципів побудови самоврядування», - наголосив він.

«Київ - величезний мегаполіс», «місто з населенням 2/3 Ірландії», «Троєщина – це як населення всієї Ісландії». «Таким містом не може і не повинна керувати одна людина з Хрещатику». Ці висловлювання належать Олександрові Ткаченку з його сторінки у Facebook. У зв’язку з цим «Главком» запитав Омельченка, чи не склалося у нього враження після суботньої зустрічі, що нова влада не хоче, щоби Києвом керував незалежний, сильний міський голова, незалежно від прізвища?

На що Омельченко відповів: «Якщо у Києві сьогодні є 10 районів майже по 300 тисяч мешканців і якби в районах були райради, як передбачено Конституцією, то таким Києвом можна було би керувати».

Він нагадав, що за законом, що у 1999-му був ухвалений і тим, що після змін у 2010-му був, була можливість утворити райради. Тоді міністр Олександр Лавринович хитро написав: Можуть утворюватися, а можуть і не утворюватися райради.

«Було 14 районів, ми зменшили їх до 10… В генеральному плані розвитку міста Києва до 2020 року передбачалося зменшити їх до 7. При тому, що їх кордони були визначені і погоджені з усіма інстанціями держави, передбачалося, що кожен район забезпечував себе: промисловість, робочі місця, торгівля, товарообіг, школи, садочки, поліклініки, дороги. Тобто, мало бути за принципом: влада у районах на рівні Києва, майже 3-мільйонного міста мала бути за повноваженнями такою ж як у районах Чернігівської, Житомирській, Сумської, Вінницької, словом, більшості областей окрім найбільших обласних центрів. Тобто був напрямок розвитку такий – віддати владу у райони, ближче до людей, віддати фінанси в райони», - розповів Омельченко.

На зауваження, що нинішній зареєстрований законопроєкт також пропонує повернути райради, хіба він не це підтримує, колишній очільник Києва відповів: «Там написано, що райони повертаються, це позитив. Але Дмитро Гурін мені сказав, що вони хочуть зробити райони в Києві від 50 до 100 тисяч мешканців у кожному, тобто зменшити, зробити так, як є у районах обласних центрів. Ну, наприклад, Київська область. У районах там не більше 50-100 тисяч мешканців. Хіба що в Білоцерківському більше. Розумієте, не можна цього робити».

«Я відповів на це, що ви підміняєте поняття демократичних принципів побудови самоврядування. Ну тобто хочете підміняти. Але, думаю, цього не вийде», - резюмував Олександр Омельченко.

Як повідомлялось, багаторічний міський голова назвав найбільшу проблему для столиці. За його словами, негативів багато, але найстрашніше – корупція.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.