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Атака дронів на Київ: уламки впали біля приватного будинку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака дронів на Київ: уламки впали біля приватного будинку
У Деснянському районі Києва впали уламки дрона
фото: ДСНС (ілюстративне)

Наслідки ворожої атаки зафіксували в Деснянському районі столиці

У Деснянському районі Києва внаслідок російської атаки безпілотників зафіксовано падіння уламків на відкритій території поблизу приватного будинку. Наразі уточнюється інформація про можливі пошкодження та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За інформацією КМВА, уламки впали неподалік житлової забудови. Відомостей про руйнування приватного будинку або інших об'єктів наразі немає.

Інформація про можливих постраждалих також уточнюється. Додаткові подробиці наслідків російської атаки очікуються від міської влади та відповідних служб.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків віком 38 та 57 років, яких госпіталізували з осколковими пораненнями.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, медики оцінюють стан обох постраждалих як середньої тяжкості. На території атакованого підприємства також виникла пожежа.

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Теги: війна окупанти Київ

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