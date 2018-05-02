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    Операція «Нерест»: затримано браконьєрів із 80 кг риби

    Один з браконьєрів при затриманні став чинити опір – наніс працівнику поліції тілесні ушкодження
    Поліцейські спільно з бійцями полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець» та представниками рибінспекції продовжують патрулювати територію Київщини щодо виявлення фактів незаконного вилову риби та затримання правопорушників. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
    • Сьогодні, 20:07
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    Вилучена у браконьєрів риба
    Фото: Нацполіція
    Вилучена у браконьєрів риба

    Один з браконьєрів при затриманні став чинити опір – наніс працівнику поліції тілесні ушкодження

    Поліцейські спільно з бійцями полку патрульної служби поліції особливого призначення «Миротворець» та представниками рибінспекції продовжують патрулювати територію Київщини щодо виявлення фактів незаконного вилову риби та затримання правопорушників. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Так, поблизу села Циблі Переяслав-Хмельницького району, на березі Канівського водосховища, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які погрузили до автомобіля «ВАЗ» човен та рибацьке спорядження. Після чого вони одразу перегородили дорогу горе-рибакам і не дали їм втекти. Однак, один зі зловмисників почав чинити опір: щосили завдав удар по нозі бійцю-миротворцю. Але такі його наміри були марними – правопорушники затримані на місці злочину», - йдеться в повідомленні.    

    Поціновувачами незаконної рибалки виявилися чоловіки 42 та 54-річного віку, жителі столичної області. Поліцейські на місці пригоди вилучили у них автомобіль, гумовий човен, рибацькі сітки та 80 кг риби на суму 5 тисяч гривень.

    За даним фактом відкриті два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) та за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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    Київщина рибальство поліція
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