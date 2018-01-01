Опубліковано унікальне фото Бессарабки середини XIX століття

Київ, Бессарабка 1860-х років

Колись Бессарабська площа мала зовсім інший вигляд. Такою її можна побачити хіба що на старовинній фотографії середини XIX століття. На цій площі ще відсутня будівля базару, але вулиці, що відгалужуються від площі, досі зберігають свій напрям. Вдалині можна побачити Крутий узвіз, а ліворуч від площі простягається вулиця Круглоуніверситетська.



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Київ, Бессарабка 1860-х років

Колись Бессарабська площа мала зовсім інший вигляд. Такою її можна побачити хіба що на старовинній фотографії середини XIX століття.

На цій площі ще відсутня будівля базару, але вулиці, що відгалужуються від площі, досі зберігають свій напрям. Вдалині можна побачити Крутий узвіз, а ліворуч від площі простягається вулиця Круглоуніверситетська. Її було прокладено у 1836-1837 рр. для зв’язку Київського університету з тимчасово орендованими приміщеннями на Липках. Сама Бессарабська площа виникла на початку XIX століття як торговельний майдан поблизу міської застави.

Автор фото – київський фотограф 1860-х років Б. Захаркевич, роздруковував Й. Завадський. Саме фото належить до колекції Національного художнього музею України.

За матеріалами книги «Липський гербовник» Ольги Друг

Джерело: Вечірній Київ