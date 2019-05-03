Оренда квартир у Києві: які найдешевші і найдорожчі варіанти були в квітні



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Найдорожчим об'єктом, орендованим у квітні, стала квартира за 270 тис. грн/місяць

У Києві у квітні активно орендували квартири, нежитлові приміщення і будинки в усіх цінових сегментах. У недорогому ціновому сегменті (до 500 дол./міс.) було проведено трохи більше угод, ніж в попередньому місяці. Про це йдеться в прес-релізі агентства нерухомості «Благовіст».

«У травні, в перших числах місяця, ми очікуємо традиційне зниження активності, пов'язане з тривалою низкою вихідних днів. Активізація інтересу до ринку нерухомості відбудеться з середини травня », - поділилася спостереженнями гендиректор агентства Олена Біберова.

За її інформацією, в квітні 2019 року було проведено 350 операцій з оренди нерухомості в Києві, що більше показників березня 2019 року на 22%.

Категорія об'єктів вартістю до 500 дол. США в місяць склала 36%. В даному сегменті були представлені 1-2-кімнатні квартири, переважно в Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському районах. В даному ціновому сегменті 10% угод припадає на об'єкти нежитлового фонду, були одиничні угоди з будинками, інші операції - з квартирами.

Найбюджетнішим варіантом, орендованим у квітні, стала 1-кімнатна квартира площею 34 кв. м на вул. Вацлава Гавела (Святошинський р-н) за 5000 грн/міс.

У ціновому діапазоні 500-1000 дол. в місяць проведено 43% операцій. У даній категорії фаворитами були 2-3-кімнатні квартири в Шевченківському, Печерському районах. Нежитлові приміщення тут склали - 15%, квартири зайняли основну частку.

Найдорожчий об'єкт в даному ціновому сегменті - 3-кімнатна квартира площею 84 кв. м на вул. І. Франка (Шевченківський р-н), яку орендували за 27000 грн/міс.

У ціновому діапазоні від 1000 до 2500 дол. в місяць частка операцій склала 17%. Тут фаворитом стали Печерський і Шевченківський райони столиці. Основний відсоток угод припав на квартири. Угоди з нежитловим фондом зайняли 20%.

У категорії елітних об'єктів від 2500 дол. в місяць частка угод склала 4%. Тут превалювали Печерський і Голосіївський райони. У цьому сегменті 50% угод припадає на об'єкти нежитлового фонду, решта - на квартири.

Найдорожчим об'єктом, орендованим у квітні, стала квартира площею 370 кв. м на вул. Мечникова (Печерський р-н) за 270000 грн/міс.