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    Оренда квартир у Києві: які найдешевші райони

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    Оренда квартир у Києві: які найдешевші райони

    Більшість орендарів у місяць платять до 500 доларів

    У липні на оренду нерухомості в Києві було витрачено 275 тисяч доларів. Попит на оренду квартир в Києві виріс на 3%.

    Більшість орендарів (47%) в місяць платять до 500 доларів. Найдешевшою квартирою під оренду в Києві стало однокімнатне житло на вулиці Лісківській у Деснянському районі – розмір місячного платежу 5000 гривень, пише 100realty.ua.

    Деснянський район (житлові масиви Троєщина і Лісовий), а також Дарницький і Святошинський райони Києва залишаються найдоступнішими для орендарів. Тут представлені найбільш вигідні варіанти для оренди квартири в Києві.

    Цінова «стеля» для оренди в цих районах однокімнатної квартири – близько 9000 гривень. Наприклад, стільки орендарі платять за «одиницю» на вулиці Крушельницької у Дарницькому районі.

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    Раніше повідомлялося, що за найдорожчий об'єкт нерухомості в Києві в липні 2018 року заплатили 345 тисяч доларів. Така ціна апартаментів на Оболонській набережній площею 135 квадратних метрів.

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