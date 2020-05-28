Прокуратура повідомила про підозру судді, яка хотіла забрати ліцензію в SkyUp



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ДБР порушило справу проти судді, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp

Суддя винесла ухвалу про зупинення дії ліцензії SkyUp «усупереч загальним засадам судочинства без належного вивчення матеріалів судової справи»

Прокуратура Київської області повідомила про підозру судді Баришівського районного суду щодо винесення неправосудного рішення.

Йдеться про справу, в якій було призупинено ліцензію авіаперевізника SkyUp.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, слідство встановило, що в травні 2019 року суддя винесла ухвалу про зупинення дії ліцензії SkyUp «усупереч загальним засадам судочинства без належного вивчення матеріалів судової справи».

«При цьому встановлено, що особа, від імені якої подано позовну заяву до Баришівського районного суду (щодо зупинення дії роботи авіакомпанії — ред.), її не підписувала та із відповідним позовом не зверталась», — йдеться в повідомленні.

Підозру судді винесли за частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу (постановлення завідомо неправосудного рішення). Сама вона відмовилася отримувати письмове повідомлення про підозру, тож його передали голові Баришівського суду Київської області.

Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань.

Як відомо, 25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що «SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує».

22 червня «позивачка» до SkyUp заявила, що не писала заяву до Баришівського суду, і повідомила, що вже звернулася до Національної поліції із заявою.