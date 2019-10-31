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    Останній день жовтня порадує киян осінніми ярмарками (адреси)

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    Останній день жовтня порадує киян осінніми ярмарками (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах столиці

    У четвер, 31 жовтня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, сьогодні ярмарки пройдуть:

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12 А;
    • у Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35,
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця цього тижня.

    До слова, президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити спеціальний орган, який буде контролювати ціни на продукти. Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента.

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