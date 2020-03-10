Парк Кіото під загрозою знищення: кияни шукають допомоги у депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво ТРЦ відбувається, зокрема, в зеленій зоні міста Фото: КиевVласть

Через будівництво торгово-розважального центру знищено частину парку Кіото

Жителів Деснянського району Києва хвилює питання, чи вдасться врятувати парк Кіото. Про це по вони говорили під час зустрічі з міським депутатом, заступником голови постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Денисом Поповим в ефірі програми «Київрада» на телеканалі «Київ».

У програмі говорили про будівництво біля станції метро «Лісова» торгово-розважального центру з паркуванням і автовокзалом, через яке було знищено частину парку Кіото, територія обнесена парканом, ведуться роботи в районі транспортної розв'язки, що також завдає незручностей городянам, вимушеним добиратися до зупинки в обхід. Нагадаємо, що ця станція метро найбільш завантажена в столиці.

Будівництво ТРЦ пов'язують з ім'ям Вагіфа Алієва, одного з найбільших українських девелоперів, ексвласника БЦ «Парус». Роботи почалися в минулому році, при тому, що договір оренди на землю був укладений ще в 2004 році. Ведучий програми «Київрада» Сергій Дойко зазначив, що на деякі скандальні проєкти, які виникли в останні роки у столиці, договори оренди видавалися ще в 2004-2006 роках.

Нагадаємо також, що частина парку Кіото почала планомірно знищуватись ще з 2018 року. Невідомі просвердлили дірки в деревах і залили в них хімікати. Потім «Київзеленбуд» зупинив незаконну вирубку сосен. А ще восени минулого року в районі вулиці Кіото загорілася лісосмуга.

Мешканці району розповіли, що самозахопленням територій тут займаються також МАФи, які все більше наступають на територію парку. І жителі бояться, що не тільки він буде повністю знищений з часом, але і ці дешеві «наливайки» з’являться у них під вікнами з усіма наслідками і проблемами, що випливають від такого сусідства для мешканців будинків.

Вирішити складну ситуацію в цьому районі, як виявилося, складно навіть міським депутатам. Як розповів Денис Попов, ще три тижні тому він особисто ініціював виїзну комісію з представниками Київпастрансу і Київблагоустрою. «Я ініціював перевірку дозвільної документації від Департаменту архітектури. Наприклад, у мене є відповідь, що інспектор департаменту при виїзді не знайшов представника забудовника, стукав у ворота, але йому ніхто не відкрив. Ось таку відписку я отримав », - розповів Попов.

Тож, схоже, київських чиновників не надто хвилює доля парку Кіото, і навіть міські депутати з ними не можуть впоратися.

Як повідомлялося, кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».

Раніше повідомлялося, що Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Жен Сан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).