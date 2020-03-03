Суд врятував історичну садибу на Подолі від знищення



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Забудовник хотів знищити садибу на вул. Хорива, 2

Скасовано рішення першої інстрації щодо виключення садиби на вул. Хорива, 2 із реєстру пам'яток

Сьогодні, 3 березня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва від 9 липня 2019 р. за позовом ПП «Конвалія-нерухомість» щодо виключення садиби на вул. Хорива, 2 із Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Рішення першої інстанції – Окружного адмінсуду – було скасоване через пропущення строків позовної давності, про що йшлося в апеляційній скарзі.

Співвідповідачі у справі – Міністерство культури, молоді та спорту України і Департамент охорони культурної спадщини КМДА, третя сторона – ГО «Зелена хвилина».

Нагадаємо, влітку 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував пункт додатку до наказу Міністерства культури від 2014 року, яким садиба XIX ст. була внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури місцевого значення.

Рішення було винесене за позовом ПП «Конвалія-Нерухомість» до Міністерства культури, молоді та спорту.

ПП «Конвалія-Нерухомість», згідно з Єдиним державним реєстром, було зареєстроване 27 серпня 2010 року, за два місяці до обрання інвестора з реконструкції будинків на вул. Хорива, 2 – 27 жовтня 2010 року (протокол конкурсної комісії № 15 від 27.10.2010).

Компанія мала на меті реконструювати будинки на вул. Хорива, 2 під офісно-громадський комплекс з торговельними приміщеннями та підземним паркінгом. Восени 2019 року було подано апеляцію.

Раніше дослідник історії Києва, член колегії Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Михайло Кальницький наголосив на необхідності обмеження будівельної активності на вул. Хорива, 2 та збереженні тут характерних елементів історичної забудови.