Парковки в Києві продаватимуться лише через ProZorro



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Зараз парковки ділять між загадковими ФОПами за вартістю, заниженою у три-чотири рази

Всі паркувальні майданчики в Києві продаватимуться винятково через систему електронних продажів ProZorro. За відповідний проект рішення Київрада проголосувала в першому читанні сьомого лютого.

Документ передбачає розірвання усіх попередніх договорів із ФОПами на продаж паркувальних майданчиків. Таких зараз налічується близько 600.

За словами депутатки «Київської команди» Ольги Балицької, яка була співавторкою проекту, зараз парковки ділять між загадковими ФОПами за вартістю, заниженою у три-чотири рази.

Наразі процес передачі прав на парковки відбувається так. «Київтранспарксервіс» передає на розгляд транспортної комісії Київради список потенційних місць для паркування. Депутати голосують лише за адреси. Після цього «Київтранспарксервіс» таємно і на свій розсуд вибирає, кому і за які гроші віддавати місця, пояснює Балицька.

Нагадаємо, у лютому на вулиці Києва вийшли перші інспектори з паркування , які не можуть виписувати штрафи.

Джерело: Хмарочос