Партія Порошенка обходить «Слугу народу» на виборах у Київраду



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«Європейська Солідарність» вийшла на перше місце у рейтингу партій на київських виборах

У рейтингу політичних партій на виборах до Київради лідирує «Європейська Солідарність». Вона майже на 3% випереджає президентську партію «Слуга народу».

Такі результати соціологічного опитування оприлюднив центр «Socis».

Згідно з даними дослідження, серед тих, хто візьме участь у виборах до Київради та вже визначився із своїм кандидатом, «Європейська Солідарність» набрала майже 21%, «Слуга народу» – 18%. На третьому місці – «Удар» Віталія Кличка (13,3%).

Партія ВО «Батьківщина» має 9%, партія «Опозиційна платформа – За життя» - 8,8%, «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» - 5,1%.

Партія «Голос» (4,2%) та партія ВО «Свобода» (3%) поступаються партії Шарія (4,4%).

Дослідження проводилось методом телефонного опитування з 8 по 20 травня 2020 року. Всього було опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші 18 років), стать, а також поділ міста на райони. Статистична похибка дослідження 1,9%.

До слова, серед усіх президентів за часи незалежності 20% українців вважають найкращим Леоніда Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають таким Леоніда Кравчука, 12% – Петра Порошенко, 9% – Віктора Януковича та лише 6% – Віктора Ющенка. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».