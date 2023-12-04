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Патрульні повідомили, де вимірюватимуть швидкість у Києві: список вулиць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Патрульні повідомили, де вимірюватимуть швидкість у Києві: список вулиць
фото ілюстративне

Поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкости за допомогою спеціальних техзасобів

В Києві патрульні перевірятумуть швидкість відразу на 10 адресах. Про це йдеться в Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Правоохоронці нагадують про те, що дотримування правил дорожнього руху – це обов‘язок кожного водія, а недбалість та зухвалість на дорозі може коштувати життя. Також патрульні повідомляють про те, що вони продовжують активно фіксувати порушення швидкісного режиму.

Зокрема на місцях, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкости за допомогою спеціальних техзасобів, завжди є дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Берестейський;
  • проспект Миколи Бажана;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності.

Нагадаємо, у Києві з 1 листопада до 1 квітня запроваджено єдиний швидкісний режим. Швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена нижча швидкість. На ділянках, де дозволялося їздити 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80».

Теги: Київ автомобіль поліція

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