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У Києві розпочав роботу новий автобусний маршрут: графік та схема руху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві розпочав роботу новий автобусний маршрут: графік та схема руху
Під час повітряної тривоги рух транспорту на цій ділянці буде зупинено, міст закрито
фото: Facebook/КМДА

Новий тимчасовий автобусний маршрут № 111 розпочав роботу за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна»

Відсьогодні на Подільсько-Воскресенському мості розпочав свою роботу новий тимчасовий автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна». Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Рух автобусів організовано за маршрутом:

Новий автобусний маршрут № 111
Новий автобусний маршрут № 111
фото: Facebook/КМДА

вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Подільський мостовий перехід – вул. Центральна Садова – вул. Євгена Маланюка – вул. Комбінатна – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – вул. Євгена Сверстюка – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Пантелеймона Куліша – вул. Каховська – вул. Комбінатна – вул. Євгена Маланюка – вул. Центральна Садова (до вулиці Дамбової) – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського.

Як зазначили у пресслужбі КМДА, під час повітряної тривоги рух транспорту на цій ділянці буде зупинено, міст закрито.

«Департамент також звертає увагу, що рух мостовим переходом відкрито для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану. Зокрема, проїзд дозволено спецтранспорту, автомобілям екстрених служб, а також автобусному маршруту № 111, який сполучає лівий та правий береги Києва Подільсько-Воскресенським мостовим переходом», – йдеться у повідомленні.

Графік руху автобусів за маршрутом №111 доступний за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, у Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом.

Раніше мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту. Очільник столиці оголосив про це під час поїздки по ньому.

До слова, у 2016 році на будівництво моста планували виділити трохи більше 11 млрд грн. Згідно з ропорядженням від 13 жовтня 2021 року вартість робіт зросла майже до 20 млрд грн.

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Теги: Київ КМДА автобус громадський транспорт

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