Патрульні у Борисполі допомогли породіллі дістатися лікарні



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Родина подякувала патрульним

У Борисполі Київської області патрульні поліцейські допомогли жінці, яка народжувала, швидко дістатися до пологового відділення. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.

Там розповіли, що 5 серпня до поліцейських звернувся схвильований чоловік. Він просив про допомогу, адже в його авто перебувала жінка, яка народжувала. Патрульні забезпечили супровід його автомобіля, щоб якомога швидше родина доїхала до лікарні.

Родина висловила подяку патрульним роти №1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль Дмитру Банару та Віталію Ходусу.

Подяка

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