Патрульні у Борисполі допомогли породіллі дістатися лікарні
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Родина подякувала патрульним
У Борисполі Київської області патрульні поліцейські допомогли жінці, яка народжувала, швидко дістатися до пологового відділення. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.
Там розповіли, що 5 серпня до поліцейських звернувся схвильований чоловік. Він просив про допомогу, адже в його авто перебувала жінка, яка народжувала. Патрульні забезпечили супровід його автомобіля, щоб якомога швидше родина доїхала до лікарні.
Родина висловила подяку патрульним роти №1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль Дмитру Банару та Віталію Ходусу.
Подяка
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