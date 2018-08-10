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    Патрульні у Борисполі допомогли породіллі дістатися лікарні

    • Розсилка
    Патрульні у Борисполі допомогли породіллі дістатися лікарні

    Родина подякувала патрульним

    У Борисполі Київської області патрульні поліцейські допомогли жінці, яка народжувала, швидко дістатися до пологового відділення. Про це інформує патрульна поліція Борисполя.

    Там розповіли, що 5 серпня до поліцейських звернувся схвильований чоловік. Він просив про допомогу, адже в його авто перебувала жінка, яка народжувала. Патрульні забезпечили супровід його автомобіля, щоб якомога швидше родина доїхала до лікарні.

    Родина висловила подяку патрульним роти №1 батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль Дмитру Банару та Віталію Ходусу.

    Подяка
    Подяка

    Нагадаємо, українка виграла забіг на 800 метрів. Але замість святкування допомогла суперниці, яка впала.

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