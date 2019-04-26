Перед святковими вихідними киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у восьми районах Києва

У п’ятницю, 26 квітня, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією у місті пройдуть сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;

Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 78;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;

Солом’янському районі – вул. Керчинська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Бульварно‑Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, 24-27 квітня у Києві триватимуть сезонні ярмарки.

Крім того, цієї суботи, 27 квітня, у столиці пройдуть Великодні ярмарки.