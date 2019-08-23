Перед тривалими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У п’ятницю, 23 серпня, в різних районах столиці відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, вул. Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Подільському районі – вул. Полкова, 72;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16-20.

Нагадаємо, що ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

Як повідомлялося, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало майже 10 тисяч киян та гостей міста.