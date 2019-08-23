  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перед тривалими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)

    • Розсилка
    Перед тривалими вихідними киян запрошують на ярмарки (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у семи районах Києва

    У п’ятницю, 23 серпня, в різних районах столиці відбудуться сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, вул. Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Подільському районі – вул. Полкова, 72;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16-20.

    Нагадаємо, що ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

    Як повідомлялося, загальноміський шкільний ярмарок, який відбувся на Хрещатику 17-18 серпня, за оцінкою організаторів, відвідало майже 10 тисяч киян та гостей міста.

    Читайте також
    Київ торгівля продукти ярмарок КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ