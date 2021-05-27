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    На ліквідацію наслідків прориву трубопроводу в Києві знадобиться не один день

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    Через прорив трубопроводу на дорозі утворилося провалля - На ліквідацію наслідків прориву трубопроводу в Києві знадобиться не один день
    Через прорив трубопроводу на дорозі утворилося провалля
    Фото: Вечірній Київ

    У «Київтеплоенерго» назвали терміни ліквідації наслідків аварії

    Наслідки прориву трубопроводу на вул. Антоновича, 17-Б комунальники будуть ліквідовувати щонайменше три доби. Про це повідомив начальник відділу по експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

    «Пошкодження сталось під час гідравлічних випробувань цієї ділянки, де трапилась аварія. Ці випробування потрібні для того, щоб виявити слабкі місця і відремонтувати їх до початку опалюваного сезону. До початку підняття тиску ми вжили всіх необхідних заходів, знаючи, що це проблемна ділянка. Дорога і торговий центр були перекриті», – зазначив Пелипишин.

    З його слів, найближчими днями комунальники будуть ремонтувати вулицю від наслідків аварії.

    «Нам потрібно розкопати цю ділянку, визначитись із об’ємом. Але думаю, що на усунення наслідків потрібно три доби», – наголосив начальник відділу по експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго».

    Нагадаємо, прорив трапився під час гідравлічних випробувань у четвер, 27 травня, о 12:41 поблизу станції метро «Либідська». Вода раптово заповнила усю проїжджу частину. Аварійна бригада, яка була на чергуванні поблизу, оперативно почала відкачувати воду та локалізували витік води.

    У зв’язку з проривом трубопроводу тимчасово змінено рух тролейбусів та автобусів.

    Як повідомлялося, 13 січня 2020 року також біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси – вулицю залило гарячою водою.

    20 травня цього року на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    14 травня вулицю Пушкінську в центрі Києва через прорив трубопроводу залило гарячою водою та мулом. У соцмережі з’явилося відео, як центром столиці течуть потоки брудної води.

    Дивіться фото «Главкома» з місця аварії.

    Теги: Київ дороги ремонт аварія Київтеплоенерго
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    На ліквідацію наслідків прориву трубопроводу в Києві знадобиться не один день