  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перед вихідними киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)

    • Розсилка
    Перед вихідними киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

    У п’ятницю, 26 липня, у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Сьогодні ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Подільському районі – вул. Полкова, 72;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

    Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця цього тижня.

    Читайте також
    Київ торгівля продукти ярмарок кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ