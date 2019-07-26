Перед вихідними киян запрошують на продуктові ярмарки (адреси)



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Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах столиці

У п’ятницю, 26 липня, у Києві з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Полкова, 72;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

Як повідомлялося, у столиці ярмарки триватимуть до кінця цього тижня.