Перейменування Рокосовського на проспект Левка Лук'яненка. Чому це важливо для Чернігова

Проспект Левка Лук’яненка – один з найбільш активних у Чернігові в плані дорожнього руху

Левко Лук’яненко був тісно пов’язаний з Чернігівщиною

У Чернігові перейменували вулицю Рокоссовського на проспект Левка Лук’яненка. За це рішення проголосували місцеві депутати на засідання позачергової сесії Чернігівської міської ради 8-го скликання. Також підтримали рішення про перейменування ще 15-ти вулиць та п’яти провулків. Голосування за перейменування вулиць відбулось зранку 28-го липня. Буквально за кілька годин після обстрілів Чернігівщини з боку Білорусі.

«Так співпало, що після масових ракетних обстрілів нашої області з Білорусі в місті не стало вулиць Білоруська, Гомельська, а також Московська, Пушкіна тощо. Натомість, дуже символічно, що саме на свято Державності в Чернігові нарешті з‘явилися проспект Левка Лук'яненка, вулиці Василя Стуса, Героїв Маріуполя, Січових стрільців… Робота триватиме. Дякуємо ЗСУ! Слава Україні!» - написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук секретар Чернігівської мсіької ради Олександр Ломако.

За перейменування Рокоссовського на Левка Лук’яненка вже не один рік боролись чернігівські історики, відомі громадські діячі, патріотично налаштовані активісти та прості містяни. Протягом останніх чотирьох місяців над питанням перейменування працювала робоча група при міській раді. До неї увійшли науковці, військові, співробітники Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, представники громадськості. Загалом ця робоча група працювала над перейменування 148-ми вулиць. Але процес буде проводитись поетапно.

Чому дисидент Лук’яненко замість маршала Рокоссовського?

Вулиця Рокоссовського була названа на честь маршала Радянського Союзу, який керував Чернігівсько-Прип’ятською операцією. Тоді вдалось відвоювати Чернігів.

Левко Лук’яненко – Герой України, відомий політичний та громадський діяч, дипломат, письменник, радянський дисидент, учасник національного визвольного руху. Він є співавтором Декларації про державний суверенітет України, автором Акту проголошення Незалежності України. За свої переконання Левко Лук’яненко був двічі ув’язнений, він сумарно провів у в’язниці та на засланні понад 25 років.

Левко Лук’яненко тісно пов’язаний з Чернігівщиною. По-перше, він тут народився – у селі Хрипівка Чернігівської області. По-друге, жив у регіоні в різні роки. Зокрема, в Чернігові мешкав у брата – в квартирі багатоповерхівки, яка розташована саме на тепер вже колишній вулиці Рокоссовського. Там він зустрічався з українськими активістами.

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Перейменування, якого давно чекали відомі громадські діячі, історики, патріотично налаштовані активісти та прості чернігівці вже неодноразово просили перейменувати вулицю Рокоссовського на вулицю Лук’яненка. Активно обговорювалось в місті це питання одразу після смерті Героя України у 2018-му році. Але тоді одноголосної підтримки воно не отримало. Певна частина містян виступала взагалі проти перейменування. Мотивували свою думку тим, що тоді це було не на часі. Насправді ж, люди в більшості випадків просто не хотіли тяганини з документами на житло – після перейменування потрібно переоформлювати документи, зокрема, на квартири та будинки. Єдине, що вдалось зробити чотири роки тому – встановити меморіальну дошку на п’ятиповерхівці, де колись мешкав Левко Лук’яненко – на будинку 49 по вулиці Рокоссовського.

Активно заговорили про необхідність перейменування вже у 2022-му році, після того, як Чернігівщина була звільнена від російських військ. Сьогодні думки містян щодо перейменування здебільшого позитивні.

«До перейменування ставлюся позитивно. Воно вже давно було на часі, оскільки Левко Лук’яненко – це людина-епоха, він стояв біля витоків української незалежності. Він заслужив на те, щоб його ім'я носила одна з центральних вулиць, а не якийсь провулок на задвірках», – говорить відома чернігівська письменниця Олена Терещенко.

«Вже давно на часі, – вважає колишній правоохоронець Олександр Сидоренко. – Таке враження, що раніше влада боялась перейменовувати цю вулицю. Аби не образити кого часом. А тепер все набагато простіше. Левко Лук’яненко – один з творців Незалежності України. Взірець для сучасних політиків».

Колишня вулиця Рокосовського, а тепер проспект Левка Лук’яненка – один з найбільш активних у Чернігові в плані дорожнього руху. Також це один з найбільш густонаселених районів міста.

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