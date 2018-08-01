  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)

    • Розсилка
    Радіус ураження знайденої гранати складає близько 200 метрів - Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Радіус ураження знайденої гранати складає близько 200 метрів

    Гранату знайшли перехожі на алеї

    У середу, 1 серпня, в Києві на вулиці Нижній Вал виявили небезпечний предмет.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, перехожі виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули співробітники поліції і оточили квартал від Житнього ринку до станції метро «Контрактова площа». Вибухотехніки обстежили предмет і передали експертам. Попередньо, граната бойова, проте в запалі не вистачає однієї зі складових вибухового механізму. Кільця в гранаті також не було. Яким чином вона потрапила на алею - невідомо.

    Читайте також

    Через оточення рух в обидві сторони було перекрито. Також не ходили трамваї.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці чергували пожежники, медики поліція.

    Подробиці події з'ясовуються.

    Читайте також
    Київ Контрактова площа граната боєприпаси поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ