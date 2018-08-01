Переполох на Подолі: перехожі знайшли бойову гранату (фото, відео)



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Фото: Інформатор Радіус ураження знайденої гранати складає близько 200 метрів

Гранату знайшли перехожі на алеї

У середу, 1 серпня, в Києві на вулиці Нижній Вал виявили небезпечний предмет.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, перехожі виявили предмет, схожий на гранату. На місце прибули співробітники поліції і оточили квартал від Житнього ринку до станції метро «Контрактова площа». Вибухотехніки обстежили предмет і передали експертам. Попередньо, граната бойова, проте в запалі не вистачає однієї зі складових вибухового механізму. Кільця в гранаті також не було. Яким чином вона потрапила на алею - невідомо.

Через оточення рух в обидві сторони було перекрито. Також не ходили трамваї.

На місці чергували пожежники, медики поліція.

Подробиці події з'ясовуються.