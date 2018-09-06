Перші осінні ярмарки у Києві: де можна купити недорогі овочі і фрукти



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Ярмарки будуть проведені у семи районах столиці

У четвер, 6 вересня, у столиці за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-рі Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.