Під час бійки під Києвом до смерті побили поліцейського



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Бійка сталася в одному з барів Вишгородського району

Поліція розшукує зловмисника

Працівника Вишгородської поліції, який довго не виходив на зв'язок, знайшли колеги за місцем проживання без свідомості. Медикам, які прибули на виклик, не далося врятувати життя молодому хлопцю. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Тіло 22-річного жителя села Козарович було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. За попередніми даними, поліцейський помер від крововиливу у головний мозок, внутрішньочерепної травми.

Працівники Вишгородського відділу поліції відновили перебіг подій. «Недільного вечора в одному з барів Вишгородського району сталася бійка між відпочиваючими. Поліцейський, який там теж відпочивав і перебував поза службою, намагався їх розборонити. В цей час хтось з присутніх вдарив його по голові, від чого чоловік втратив свідомість. Після того, як його привели до тями, хлопець пішов додому», - розповіли правоохоронці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції одразу провели невідкладні заходи і встановили особу, яка ґрунтовно підозрюється у скоєнні даного злочину.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання зловмисника.