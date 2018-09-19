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    Під час боксерського конгресу в Києві Кличко дасть політичний майстер-клас

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    Мексиканець Ерік Моралес має намір провести консультацію з Віталієм Кличком - Під час боксерського конгресу в Києві Кличко дасть політичний майстер-клас
    Мексиканець Ерік Моралес має намір провести консультацію з Віталієм Кличком

    Видатний мексиканський боксер Ерік Моралес очікує від Віталія Кличка консультації щодо політичної кар'єри

    З 30 вересня по 5 жовтня у Києві відбудеться 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). Очікується, що конгрес відвідають понад 700 учасників з 160 країн світу.

    Серед гостей конгресу - чинні чемпіони світу, легендарні зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери.

    Свою участь конгресі в Києві підтвердили легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес. А також Олександр Усик та його потенційний суперник британець Тоні Беллью. Ініціатором проведення конгресу, який в Україні відбудеться вперше, став вічний чемпіон WBC, міський голова столиці Віталій Кличко, інформує прес-служба мера.

    Як повідомляється на сайті офіційного фан-клубу братів Кличків, видатний мексиканський боксер, Моралес, крім участі в самому боксерському заході, летить до Києва ще з однією метою. Ерік, який після завершення спортивної кар’єри вирішив почати політичну, ставши депутатом від одного з округів свого рідного міста Тіхуана, хоче зустрітися з Віталієм Кличком. Мета - консультації з приводу політичної кар'єри після завершення спортивних виступів, враховуючи успішний досвід українця.

    Як повідомляв «Главком», молодшого брата мера Києва, чемпіона світу з боксу у важкій вазі, Володимира Кличка запросили викладати у Гарвардському університеті у США.

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