Під час фіналу Ліги чемпіонів автобуси з «Борисполя» курсуватимуть цілодобово
- Сьогодні, 13:11
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На маршрутах працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів
До проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться наприкінці травня, громадський транспорт Києва готовий. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» в. о. директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов.
«Будемо обслуговувати киян та гостей столиці майже повністю оновленими автобусами. Під час проведення фіналу працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів», – сказав він.
Автобуси курсуватимуть по 24 години дві доби поспіль за маршрутом Бориспіль – парк Шевченка.
Литвинов зазначив, що автобуси повністю відповідають європейським стандартам. «Це зручні низькопольні, з пандусами, автобуси, які також передбачають перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. У таких автобусах працює кондиціонер та сучасна навігація», - розповів він.
Загалом, нині Києвом курсують 345 автобусів, 70% яких уже оновлено.
Як повідомлялося, Київрада дозволила столичній підземці та міському пасажирському транспорту безкоштовно перевозити акредитованих осіб та тих, у кого є квитки на матчі Ліги чемпіонів УЄФА.
Джерело: Вечірній Київ