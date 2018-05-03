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    Під час фіналу Ліги чемпіонів автобуси з «Борисполя» курсуватимуть цілодобово

    На маршрутах працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів
    До проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться наприкінці травня, громадський транспорт Києва готовий. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» в. о. директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов. «Будемо обслуговувати киян та гостей столиці майже повністю оновленими автобусами. Під час
    • Сьогодні, 13:11
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    На маршрутах працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів

    До проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться наприкінці травня, громадський транспорт Києва готовий. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» в. о. директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов.

    «Будемо обслуговувати киян та гостей столиці майже повністю оновленими автобусами. Під час проведення фіналу працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів», – сказав він.

    Автобуси курсуватимуть по 24 години дві доби поспіль за маршрутом Бориспіль – парк Шевченка.

    Литвинов зазначив, що автобуси повністю відповідають європейським стандартам. «Це зручні низькопольні, з пандусами, автобуси, які також передбачають перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. У таких автобусах працює кондиціонер та сучасна навігація», - розповів він.

    Загалом, нині Києвом курсують 345 автобусів, 70% яких уже оновлено.

    Як повідомлялося, Київрада дозволила столичній підземці та міському пасажирському транспорту безкоштовно перевозити акредитованих осіб та тих, у кого є квитки на матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

    Джерело: Вечірній Київ

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    Київ громадський транспорт Ліга чемпіонів Київпастранс
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