Під час фіналу Ліги чемпіонів автобуси з «Борисполя» курсуватимуть цілодобово

На маршрутах працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів

До проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться наприкінці травня, громадський транспорт Києва готовий. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» в. о. директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов. «Будемо обслуговувати киян та гостей столиці майже повністю оновленими автобусами. Під час



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На маршрутах працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів

До проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться наприкінці травня, громадський транспорт Києва готовий. Про це заявив в ефірі телеканалу «Київ» в. о. директора з транспорту КП «Київпастранс» Сергій Литвинов.

«Будемо обслуговувати киян та гостей столиці майже повністю оновленими автобусами. Під час проведення фіналу працюватимуть 150 повністю оновлених автобусів», – сказав він.

Автобуси курсуватимуть по 24 години дві доби поспіль за маршрутом Бориспіль – парк Шевченка.

Литвинов зазначив, що автобуси повністю відповідають європейським стандартам. «Це зручні низькопольні, з пандусами, автобуси, які також передбачають перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. У таких автобусах працює кондиціонер та сучасна навігація», - розповів він.

Загалом, нині Києвом курсують 345 автобусів, 70% яких уже оновлено.

Як повідомлялося, Київрада дозволила столичній підземці та міському пасажирському транспорту безкоштовно перевозити акредитованих осіб та тих, у кого є квитки на матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело: Вечірній Київ