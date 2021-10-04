У палаючій будівлі в Києві рятувальники виявили тіло чоловіка

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У суботу, 2 жовтня, вранці сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено вогнеборців 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що у будівлі горить сміття на площі 30 кв. м.

За 20 хвилин пожежу було ліквідовано.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 1 жовтня сталася пожежа в Київській інженерній гімназії на вул. Княжий затон, 12-А в Дарницькому районі столиці. У чотириповерховій гімназії на першому поверсі в їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м. До прибуття рятувальників адміністрацією гімназії було евакуйовано 1,5 тис. дітей.

У ніч на 1 жовтня сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах у Києві. Внаслідок пожежі постраждало дві особи, одна людина загинула.

28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.