Під час пожежі на Київщині загинув чоловік



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Пожежа виникла у господарчій будівлі Фото: ДСНС

Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У четвер, 21 березня, сталася пожежа у господарчій будівлі в с. Веселинівка Баришівського району. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району 05:42.

На місце виклику було направлено два відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що вогнем охоплена покрівля господарчої будівлі на площі 16 м. кв.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили труп чоловіка 1969 р.н.

Пожежу було локалізовано о 06:26 та повністю ліквідовано о 06:50.

Причина пожежі наразі встановлюється.