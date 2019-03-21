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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

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    Пожежа виникла у господарчій будівлі - Під час пожежі на Київщині загинув чоловік
    Пожежа виникла у господарчій будівлі
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У четвер, 21 березня, сталася пожежа у господарчій будівлі в с. Веселинівка Баришівського району. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району 05:42.

    На місце виклику було направлено два відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що вогнем охоплена покрівля господарчої будівлі на площі 16 м. кв.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили труп чоловіка 1969 р.н.

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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік
    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

    Пожежу було локалізовано о 06:26 та повністю ліквідовано о 06:50.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

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