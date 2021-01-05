Під час святкування Нового року молодик виштовхнув товариша з вікна багатоповерхівки

Потерпілого у тяжкому стані госпіталізовано до лікарняного закладу

На вулиці Воскресенській у Дніпровському районі Києва було виявлено чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, екіпаж патрульних поліцейських та лікарі, інформує пресслужба поліції Києва.

На місці поліцейські з’ясували, що компанія людей святкувала Новий рік. Під час вечірки господар квартири штовхнув товариша у спину, і той випав із вікна другого поверху. Із тяжкою травмою голови 23-річного киянина госпіталізовано до лікарняного закладу.

29-річного зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронцям затриманий пояснив свій вчинок тим, що помстився товаришу, який пошкодив скло духової печі.

Працівниками слідчого відділу Дніпровського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, під час новорічних свят у подружжя, що проживає на Оболоні, виник конфлікт, який закінчився бійкою. Чоловік вдарив жінку ногою в щелепу, а вона відповіла йому праскою по голові.